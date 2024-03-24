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Вооруженные люди напали на отдел полиции в Ереване (видео)

Опубликовано:

Нападение в Ереване
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/bazabazon

Армянские СМИ сообщили о вооруженном нападении на отделение полиции в районе Нор-Норк в Ереване. Отмечается, что здесь была взорвана граната. Информацию прокомментировали в МВД страны, передает NUR.KZ.

"Сегодня около 17.00 (16.00 по времени Астаны) трое вооруженных граждан попытались ворваться в административное здание отдела полиции Нор-Норка Министерства внутренних дел, применили гранату, в результате чего 2 человека получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Один вооруженный человек в настоящее время остается у отдела полиции", - сообщило МВД Армении на своей официальной странице в Facebook.

Позже издание Sputnik Армения проинформировало, что сотрудники спецслужб обезвредили и этого вооруженного мужчину.

Напомним, недавно глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС. Ранее с такими заявлениями выступал спикер парламента Ален Симонян.

А 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Однако о возможности полного выхода из организации ничего не говорилось.

Позже в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали слова Пашиняна, отметив, что никаких заявлений Еревана по этому поводу не поступало.

29 февраля Никол Пашинян заявил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит определенные обязательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072820-vooruzhennye-lyudi-napali-na-otdel-politsii-v-erevane-video/

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