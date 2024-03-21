Путин выступил с видеообращением к россиянам после выборов

Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам. Его обращение опубликовано сегодня, 21 марта, на сайте Кремля, передает NUR.KZ.

В своем обращении Путин дал оценку прошедшим в РФ выборам.

"Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей", - заявил он.

Путин отметил, что для него важнее не формальная победа, а поддержка граждан.

"Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах (...).

Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость", - заявил он.

При этом отметим, что согласно информации Русской службы Би-би-си, математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России. Отмечалось, что электоральные аналитики после каждых выборов в России ищут аномалии в данных о явке и распределении голосов - фальсификации можно доказать математически. В этот раз анализ данных с участков показал признаки беспрецедентных подтасовок.

Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были:

действующий президент РФ Владимир Путин;

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Избирательные участки работали в Алматы и Астане, где в последний день наблюдалась огромная очередь из российских граждан. После оглашения результатов голосования президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой на выборах.

Сегодня же ЦИК официально объявил Владимира Путина президентом России. И отчитался о "рекордной" явке на выборах — 77,49%.