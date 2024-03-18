"Это не демократия" и "результаты в какой-то степени неожиданные". Как на победу Путина реагируют в мире

По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом более 87% голосов при рекордной явке более 77%. На Западе эти выборы назвали несвободными и нечестными, но некоторые из союзников Путина высказались более комплиментарно.

«Письма Путину не будет»

Германия назвала прошедшее голосование «псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как сообщила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин, поздравлять Путина не собирается. «Письма Путину не будет», – заявила она.

В МИД Франции заявили, что «условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены», отметив, что они прошли без «какого-либо беспристрастного международного наблюдения».

«Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными, — говорится в заявлении МИД Польши. — Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор».

Тему репрессий позже подхватил министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон. «Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации и затем коронует себя победителем. Это не демократия», — подчеркнул он.

Кэмерон указал на дисквалификацию любых кандидатов с антивоенными взглядами, смерть Алексея Навального и проведение выборов на украинских территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также потребовал «немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе имеющего два гражданства [Великобритании и России — Ред.] Владимира Карамурзу».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выборы в России невозможно считать демократическим волеизъявлением, подчеркнув, что Вилюнюс не признает их итоги.

«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными», — заявил МИД Эстонии.

В заявлении Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля не говорится о непризнании выборов в целом, хотя и указывается, помимо репрессий и ограничений политической конкуренции, на то обстоятельство, что Москва не пригласила наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в нарушение ее обязательств в рамках ОБСЕ.

О голосовании на оккупированных территориях Украины там сказано так: «Европейский Союз вновь заявляет, что он не признаёт и никогда не признает ни проведение этих так называемых „выборов“ на территории Украины, ни их результаты. Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий».

«Эти выборы, очевидно, не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, что господин Путин заключил в тюрьму политических оппонентов и не позволил другим баллотироваться», — сказал на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Кирби, заявил, что «это не то мнение, к которому готовы прислушиваться и которое важно».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером заявил, что «российский диктатор имитирует очередные выборы». «Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно», — сказал он.

«Итоги очень серьезные»

Среди тех, кто поздравил Путина с победой на президентских выборах, – лидер Беларуси Александр Лукашенко, руководитель КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Боливии Луис Арсе, президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлаин, президент Гондураса Сиомара Кастро, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Лукашенко, как передает агентство БелТА, во время рабочего совещания рассказал, что поздравил Путина по телефону и назвал результаты выборов «ошеломляющими».

«Итоги очень серьезные, и явка очень высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это была моя позиция, и я ему высказал это», – заявил Лукашенко.

Лидер Китая Си Цзиньпин также позвонил Путину и выразил уверенность в том, что под его руководством «Россия добьется еще больших успехов в национальном развитии», сообщает Центральное телевидение Китая.