Короля Великобритании впервые заметили на публике после слухов о его смерти

Короля Великобритании Карла III заметили покидающим Виндзорский замок после слухов о его смерти, распространившимися накануне в СМИ, передает издание Daily Mail.

Сообщается, что монарх покинул Виндзорский замок и прибыл в Кларенс-хаус в Лондоне сегодня утром.

75-летний Карл III, продолжающий лечение от рака, сидел на заднем сиденье королевского лимузина - издание также опубликовало фотографии короля.

Напомним, накануне у ряда СМИ и Telegram-каналов появилось сообщение о смерти короля Карла III. Авторы постов ссылались на якобы заявление Букингемского дворца.

Однако на официальных страницах дворца такой информации не публиковалось. Ничего о смерти монарха не говорилось и в англоязычных СМИ.

Так, например, подобное сообщение появилось в российских Telegram-каналах Baza и Mash. Однако позже сами авторы пабликов обновили посты, отметив, что они "поторопились", а сообщение "оказалось вбросом".

По информации Euronews, посольства Соединенного Королевства в ряде стран опровергли распространенные в социальных сетях и ряде СМИ фейки о кончине британского монарха Карла III. Отмечалось, что все началась с сообщения пакистанского новостного издания The News International. Там появилась статья о том, что королевская семья якобы готовит британские СМИ к "важному объявлению". Это послужило пищей для слухов о том, что король Карла III "умер".

Тем не менее напомним, что в начале февраля Букингемский дворец сделал официальное заявление о том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Сообщалось, что он уже приступил к лечению.

Британские СМИ писали, что по этой причине наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца.

Отметим, что Карл III официально взошел на престол 6 мая прошлого года. Его мать и предшественница Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Она провела на троне Великобритании рекордные 70 лет.