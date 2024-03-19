В Белом доме заявили, что продолжат "иметь дело с реальностью" после переизбрания Путина

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал победу Путина на выборах президента России, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Белого дома.

В России с 15 по 17 марта состоялись президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Его переизбрание на минувшем брифинге в Белом доме прокомментировал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Во-первых, исход выборов не был непредсказуемым, потому что Путин ограничил политическое пространство, запер политических оппонентов. Некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, и их исход был предрешен.

Во-вторых, реальность такова, что президент Путин – президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, на протяжении всей другой агрессии, которую предприняла Россия, на протяжении всех других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью", – заявил Салливан.

Он добавил, что реальность, с которой приходится сталкиваться, не отрицает факта, что прошедшие в России выборы "не соответствовали никаким стандартам свободы и справедливости".

Ранее о том, какой была реакция мировых лидеров на переизбрание действующего президента РФ, писала Русская служба Би-би-си.

Напомним, выборы президента Российской Федерации стартовали 15 марта и продлились до 17 марта. Кандидатами на пост главы этой страны были:

действующий президент РФ Владимир Путин;

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

депутат от КПРФ Николай Харитонов;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди".

Избирательные участки в последний день голосования действовали в Алматы и Астане – там позавчера образовалась огромная очередь из российских граждан.

А вчера президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Путина с победой на выборах.