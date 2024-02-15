Путин назвал переизбрание Байдена выгодным для России. Его слова прокомментировал Трамп

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть на посту президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Последний назвал его слова комплиментом.

В интервью телеведущему "России 1" Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин заявил, что Джо Байден на посту лидера США намного выгоднее для России, чем Дональд Трамп, передает РБК.

"Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", – заявил Путин.

Также он прокомментировал слухи о якобы недееспособности действующего президента Соединенных Штатов. По словам Путина, когда он три года назад встречался с Байденом в Женеве, то ничего подобного в его поведении не увидел.

"Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", – говорит российский президент.

Еще Путин выразил мнение, что нынешняя позиция властей США "в высшей степени вредна и ошибочна".

Сказанные Путиным слова прокомментировал Дональд Трамп, заявив, что тот сделал ему комплимент, выбрав Байдена, передает Newsweek.

"Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы видеть Джо Байдена в качестве президента, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это очень хорошо", – заявил экс-президент США на предвыборном митинге в Южной Каролине.

Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он совершит "удивительные вещи", включая быстрое прекращение войны между Россией и Украиной.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

По данным , на данный момент кандидатами на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии все еще остаются Дональд Трамп и Никки Хейли. От демократов – Джо Байден и Дин Филлипс.

Независимыми кандидатами остаются:

активист и писатель Корнел Уэст;

активистка и врач Джилл Стайн;

Роберт Кеннеди-младший.

Между тем не утихают споры о дееспособности действующего президента Байдена. Недавний отчет спецпрокурора Роберта Хура, в котором американского лидера назвали "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью", вызвал политический скандал. А представители Демократической партии публично начали высказываться в поддержку Джо Байдена.

Позже президент США выступил с неанонсированным обращением к нации, где заверил, что с его памятью все хорошо.