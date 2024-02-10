Первого замминистра обороны Украины сняли с должности

Правительство Украины вынесло сегодня решение об увольнении генерал-лейтенанта Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны. Сообщается, что он перешел на другой пост.

"Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", – сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в официальном Telegram-канале.

Информацию подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня решением правительства первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк был освобожден от должности. Господин генерал, для меня большая честь работать с вами. Впереди нас ждут новые задачи и вызовы", – опубликовал Умеров пост в Facebook.

Напомним, 8 февраля президент Украины назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами страны – на смену Валерию Залужному пришел Александр Сырский. При этом Зеленский отметил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и дальше.

Как писала Русская служба Би-би-си, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя это, отметил, что "избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства". Он добавил, что Штаты продолжат поддерживать украинские правительство и украинскую армию.

При этом в России на серьезном уровне смену украинского главнокомандующего не комментировали.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Валерию Залужному звание Героя Украины. Также подробно рассказывалось, кто такой Александр Сырский – новый главком ВСУ.

Следом президент Украины сменил главу Генерального штаба – на место генерал-лейтенанта Сергея Шапталу пришел генерал-майор Анатолий Баргилевич.