Родившийся в Алматы миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
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Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от российского гражданства после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Forbes.ru.
Согласно документам, которые сам Анисимов предоставил российскому Forbes, он вышел из гражданства РФ еще в сентябре 2022 года.
У бизнесмена остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он получил еще в середине 1990-х годов. Сообщается, что ему это обошлось в 60 тысяч долларов.
Сейчас Анисимов — гражданин Хорватии. Свой первый хорватский паспорт он получил в октябре 2003 года. Это потребовало больших инвестиций: за несколько лет Анисимов вложил в недвижимость страны в общей сложности 11 млн долларов.
В частности, эти деньги пошли на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. В течение 20 лет, вплоть до начала российского вторжения в Украину, на этой базе тренировались российские художественные гимнастки.
Сообщается, что после отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе.
Сегодня Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 млрд долларов.
По информации Forbes, Василий Анисимов родился 19 сентября 1951 года в Алматы. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.
В начале 1990-х Василий Анисимов был владельцем компании "Трастконсалт", торговавшей алюминием и владевшей акциями ряда алюминиевых заводов, которые затем были проданы "Ренове" Виктора Вексельберга.
В настоящее время его капитал сосредоточен в Coalco International (коммерческая и жилая недвижимость, индустриальные парки, земля).
Продав активы в металлургии, Анисимов стал крупным лендлордом: его компании скупили около 20 000 га земли на юге Московской области.
Являясь уроженцем Казахстана, Василий Анисимов в 2023 году пожертвовал более 22 млрд тенге фонду "Қазақстан халқына".
Кто еще отказался от российского гражданства после февраля 2022 года
В начале июня 2022 года предприниматель и финансист, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов объявил в соцсетях о том, что получил гражданство Казахстана. Перед этим он отказался от российского гражданства.
1 сентября 2022 года об отказе от гражданства РФ рассказал бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и соучредитель школы "Сколково" миллиардер Рубен Варданян.
В октябре 2022 года так же поступил бизнесмен и основатель фонда DST Global Юрий Мильнер. Он покинул Россию еще в 2014 году.
В ноябре того же года от российского гражданства отказались Олег Тиньков и основатель финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.
В июне 2023 года из российского гражданства вышел основатель первой российской независимой газовой компании "Итера" Игорь Макаров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059930-esche-odin-milliarder-iz-spiska-forbes-otkazalsya-ot-rossiyskogo-grazhdanstva/