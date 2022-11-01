"Его бизнеса здесь почти не осталось": Песков о решении Тинькова отказаться от гражданства России

Дмитрий Песков. Фото: Vasily Maximov/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решения бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от гражданства РФ.

В Кремле отметили, что предприниматели имеют право отказаться от российского гражданства, пишет РИА Новости.

"Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — заявил Песков.

Напомним, Олег Тиньков ранее сообщил, что решил отказаться от российского гражданства. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в Instagram, однако позже, по его словам, публикация "таинственным образом исчезла". Также он заявил, что начинает процесс отзыва бренда у "Тинькофф банка".

Еще одним бизнесменом, решившим отказаться от российского гражданства, стал основатель финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский. Как пишет РИА Новости, на такой заг предприниматель пошел, чтобы компания получила британскую банковскую лицензию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995258-ego-biznesa-zdes-pochti-ne-ostalos-peskov-o-reshenii-tinkova-otkazatsya-ot-grazhdanstva-rossii/