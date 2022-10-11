Миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства России

Юрий Мильнер. Фото: Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

Бизнесмен и основатель фонда DST Global Юрий Мильнер, который покинул Россию еще в 2014 году, сообщил что отказался от российского гражданства. Об этом он написал на своей странице в .

"Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", – написал Мильнер.

Юрий Мильнер – один из самых влиятельных мировых инвесторов в технологическом секторе. Он является основателем фонда DST Global, а также бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.Ru Group.

Еще в 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля. В разные годы жил в Израиле и в США.

По данным Forbes, в рейтинге российских миллиардеров этого года Юрий Мильнер занимает 15 место. Его состояние оценивается в 7,3 млрд долларов.

Также, как пишет издание Deutcshe Welle, 1 сентября об отказе от гражданства РФ рассказал бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и соучредитель школы "Сколково" миллиардер Рубен Варданян.

Напомним, что в начале июня известный предприниматель и финансист, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов объявил в соцсетях о том, что перестал быть гражданином России и получил гражданство Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992021-milliarder-yuriy-milner-otkazalsya-ot-grazhdanstva-rossii/