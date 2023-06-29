Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шестой миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Опубликовано:

Игорь Макаров
Игорь Макаров. Фото: Thomas Frey / picture alliance via Getty Images

Основатель первой российской независимой газовой компании "Итера" Игорь Макаров отказался от гражданства РФ. Такая информация значится в его профиле на американском Forbes.

На сайте журнала указывается, что в 2023 году 61-летний Игорь Макаров отказался от российского гражданства и теперь является гражданином Кипра.

На данный момент его состояние оценивается 2,1 млрд долларов.

По информации Forbes, Макаров является основателем первой независимой газовой компании "Итера". Компания была основным экспортером газа в Россию из Туркменистана, где миллиардер и родился.

В 2013 году "Роснефть" выкупила "Итеру" за 2,9 млрд долларов.

Кроме того, в 2019 году Игоря Макарова назначили советником президента Туркменистана по энергетике.

Макаров – шестой российский миллиардер из тех, кто состоял или состоит в списке Forbes, отказавшийся от гражданства РФ с конца прошлого года.

Так, в начале июня прошлого года предприниматель и финансист, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов объявил в соцсетях о том, что получил гражданство Казахстана. Перед этим он отказался от российского гражданства.

1 сентября об отказе от гражданства РФ рассказал бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и соучредитель школы "Сколково" миллиардер Рубен Варданян.

В октябре так же поступил бизнесмен и основатель фонда DST Global Юрий Мильнер. Он покинул Россию еще в 2014 году.

Позже от российского гражданства отказались Олег Тиньков и основатель финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026871-shestoy-milliarder-iz-spiska-forbes-otkazalsya-ot-grazhdanstva-rossii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.