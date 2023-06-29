Шестой миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Игорь Макаров. Фото: Thomas Frey / picture alliance via Getty Images

Основатель первой российской независимой газовой компании "Итера" Игорь Макаров отказался от гражданства РФ. Такая информация значится в его профиле на американском Forbes.

На сайте журнала указывается, что в 2023 году 61-летний Игорь Макаров отказался от российского гражданства и теперь является гражданином Кипра.

На данный момент его состояние оценивается 2,1 млрд долларов.

По информации Forbes, Макаров является основателем первой независимой газовой компании "Итера". Компания была основным экспортером газа в Россию из Туркменистана, где миллиардер и родился.

В 2013 году "Роснефть" выкупила "Итеру" за 2,9 млрд долларов.

Кроме того, в 2019 году Игоря Макарова назначили советником президента Туркменистана по энергетике.

Макаров – шестой российский миллиардер из тех, кто состоял или состоит в списке Forbes, отказавшийся от гражданства РФ с конца прошлого года.

Так, в начале июня прошлого года предприниматель и финансист, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов объявил в соцсетях о том, что получил гражданство Казахстана. Перед этим он отказался от российского гражданства.

1 сентября об отказе от гражданства РФ рассказал бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и соучредитель школы "Сколково" миллиардер Рубен Варданян.

В октябре так же поступил бизнесмен и основатель фонда DST Global Юрий Мильнер. Он покинул Россию еще в 2014 году.

Позже от российского гражданства отказались Олег Тиньков и основатель финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026871-shestoy-milliarder-iz-spiska-forbes-otkazalsya-ot-grazhdanstva-rossii/