Тимур Турлов получил гражданство Казахстана

Тимур Турлов. Фото: instagram.com/timurturlov

Известный предприниматель и финансист, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов объявил в соцсетях о том, что получил гражданство Казахстана, передает NUR.KZ.

Об этом Турлов написал в посте на своей официальной странице в Instagram.

"Почти 11 лет назад я впервые приехал в Казахстан, и со своей семьей живу здесь последние 10 лет. Казахстан подарил мне много вдохновения, много друзей. Здесь родились многие из моих детей и все они здесь учатся и живут.

Именно здесь с самого первого дня находится штаб-квартира нашего холдинга с листингом на NASDAQ.

Я горд стать гражданином Казахстана ", - заявил Турлов.

Предприниматель отметил, что для него это большая честь и большая ответственность.

"И да, для холдинга это будет означать, что мы будем инвестировать и привлекать в Казахстан еще больше капитала. В том числе и европейского и американского.

Я чувствую тут ветер перемен, и здесь будет очень много возможностей сейчас. Казахстан - одно из самых интересных мир в мире. Одно из самых недооцененных. И мы вместе сможем сделать его еще лучше!" - высказался бизнесмен.

В конце поста основатель Freedom Holding Corp пообещал выучить казахский язык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973424-timur-turlov-poluchil-grazhdanstvo-kazahstana/