Более 22 млрд тенге пожертвовал фонду "Қазақстан халқына" миллиардер из Хорватии

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Миллиардер из Хорватии Василий Анисимов, который является уроженцем Казахстана, пожертвовал крупную сумму фонду "Қазақстан халқына". Такая информация приведена в отчете на официальном сайте фонда.

Согласно отчету, за I полугодие 2023 года в фонд "Қазақстан халқына" поступило 23,4 млрд тенге.

Большую часть этих средств – 22,3 млрд тенге – пожертвовал миллиардер Василий Анисимов. Остальная сумма была получена от АО "Сәтті Жұлдыз" – 1,05 млрд тенге и от физических лиц – 12,2 млн тенге.

Отметим, что Василий Анисимов находится на 72 строчке в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние на данный момент оценивается в 1,6 млрд долларов.

Анисимов родился в 1951 году в Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.

В декабре 2022 года, как пишет российское издание Forbes, Анисимов получил гражданство Хорватии, а своим основным местом жительства указал Швейцарию.

Ранее, по данным РИА Новости, миллиардер возглавлял Федерацию дзюдо России. В сентябре прошлого года он сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

Напомним, что после январских событий в 2022 году Касым-Жомарт Токаев заявил о создании общественного социального фонда "Қазақстан халқына" для решения проблем здравоохранения, образования и соцподдержки.

Президент тогда добавил, что ожидает отчислений от крупного бизнеса Казахстана, поскольку пришло время "отдать должное народу".

"Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета справок и других монополистов", – говорил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030156-bolee-22-mlrd-tenge-pozhertvoval-fondu-qazaqstan-halqyna-horvatskiy-milliarder/