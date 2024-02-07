Песков подтвердил интервью Путина Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью скандально известному журналисту из США Такеру Карлсону, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с президентом России, но "из-за их необъективности в этом не было смысла".

"Да, я могу это подтвердить. По мере того, как интервью будет подготовлено, оно выйдет", - ответил Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Такер Карлсон встретился с Путиным и лично взял интервью у президента России.

"Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет", - ответил пресс-секретарь на вопрос, когда интервью было записано.

Песков также добавил, что "Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ".

Напомним, сегодня скандальный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист сообщил, что прилетел в Москву специально ради этой цели.

Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его: три года назад и в прошлом месяце.

Позже пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер опровергла данные заявления журналиста.

Напомним, в апреле прошлого года Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона. В коротком заявлении американский кабельный телеканал не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и ведущий решили расстаться.

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента.

Позже Карлсон заявлял, что собирается запустить собственное шоу в Twitter.