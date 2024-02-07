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Интервью с Путиным: в Белом доме ответили на заявление журналиста Карлсона

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Такер Карлсон
Такер Карлсон. Фото: Giorgio Viera/AFP/Getty Images

Пресс-секретарь президента США прокомментировала слова журналиста Такера Карлсона о том, что Белый дом якобы пытался сорвать его интервью с Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Напомним, недавно известный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом России. При этом он заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его: три года назад и в прошлом месяце.

Об этом на брифинге спросили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Абсолютно нет", – сказала она, комментируя слова Карлсона.

Ранее Карлсон объяснял, что хочет провести это интервью, так как большинство американцев не знают, что происходит на самом деле в регионе, хотя "должны знать, так как платят за многое из этого".

Российская сторона пока не подтверждала проведение интервью.

Напомним, в апреле прошлого года Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона. В коротком заявлении американский кабельный телеканал не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и ведущий решили расстаться.

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента.

Позже Карлсон заявлял, что собирается запустить собственное шоу в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059574-belyy-dom-oproverg-slova-takera-karlsona-o-popytkah-sorvat-ego-intervyu-s-putinym/

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