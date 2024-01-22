"Если бы мог сделать завтра, я бы это сделал": Зеленский о выборах президента Украины

Владимир Зеленский рассказал, что в Украине не могут провести выборы президента, так как это на данный момент запрещает закон, передает NUR.KZ со ссылкой на "Украинскую Правду".

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу Channel 4 News, в ходе которого объяснил ситуацию с выборами.

"Я не отложил (выборы – прим. "Украинская Правда"), это автоматически. Я просто не способен их провести из-за, во-первых, закона, который мне это запрещает. Он запрещает не мне проводить выборы: он запрещает в целом всем институтам это делать.

Верховная Рада должна проголосовать и дать мандат на выборы – они должны поднять этот вопрос и проголосовать. Они это не могут из-за запрета закона, они не могут нарушать закон. Ситуация такова, что выборы у нас в военное время запрещены", – объяснил Зеленский.

Ситуацию, как он отметил, усложняют оккупированные Россией территории, а также тот факт, что более 6 млн украинцев сейчас находятся за пределами страны – и для них в таком случае должна быть предусмотрена соответствующая инфраструктура.

"Если вы меня спросите (когда в Украине состоятся президентские выборы – прим. ред.), я считаю, что нам надо думать, как это сделать. Если бы я мог это сделать завтра, я бы это сделал", – говорит президент Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года распространилась информация о том, что Зеленский собирается в скором времени утвердить дату президентских выборов в Украине. Позже слух опроверг сам украинский лидер – он отметил, что проведение выборов пока не актуально: сейчас, с его слов, украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.

В ЦИК страны также отметили, что, согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся.

Недавно Зеленский вновь ответил на заявление Дональда Трампа о том, что он прекратит войну, если вернется в Белый дом.

Последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года – тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

На официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.