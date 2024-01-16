Еще один российский город на границе с Украиной подвергся обстрелу

В российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января, были слышны взрывы – местные власти заявили об атаке "украинских беспилотных летальных аппаратов", передает NUR.KZ.

Ночью 16 января в Воронеже прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке "украинских БПЛА".

"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он добавил, что в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

Как рассказал Гусев, в результате происшествия пострадал ребенок 2013 года рождения – у девочки резаные раны руки, ноги и шеи. Медпомощь оказали на месте.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил также, что в городе ввели режим ЧС.

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Отметим, по информации на официальном сайте администрации Воронежа, данный город является административным центром Воронежской области РФ, а также крупным промышленным и культурным центром, железнодорожным узлом. По состоянию на 2022 год, население составляет более миллиона человек, площадь – 599,5 кв. км.

Расположен недалеко от границы с Украиной.

Воронеж. Скриншот: Карты Google

Напомним, в конце декабря по российскому Белгороду, расположенному на границе с Украиной, был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 20 человек, более 100 человек получили ранения. Как сообщала Русская служба Би-би-си, взрывы прогремели в городе около половины четвертого вечера. Множество окон было выбито взрывной волной, загорелось несколько автомашин.

После этого, в первых числах января, территория Украины в очередной раз подверглась массовому ракетному обстрелу. Тревогу объявили по всей стране. В Харькове погиб человек, десятки пострадали.

Перед этим Украина подвергалась массовому обстрелу ракет 29 декабря. Утром прозвучала воздушная тревога, а затем прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о погибших и раненых. Отмечается, что это была самая масштабная за последнее время воздушная атака. Было запущено более 100 ракет разных типов.