Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

"Столько целей одновременно мы еще не видели". Что известно о массированной воздушной атаке на Украину

Опубликовано:

ТРЦ в городе Днепр после атаки
ТРЦ в городе Днепр после атаки. Фото: t.me/mvs_ukraine

Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе было запущено более 100 ракет разных типов. Погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, число жертв растет. Шесть человек погибли в Днепропетровской области, столько же — в Запорожье, по три человека — в Киеве и Одессе, погибшие также есть в Харькове и Львове.

"Сегодня Россия била почти всем"

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — заявил утром в пятницу представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ракетную атаку, которая началась утром и продолжалась несколько часов.

По его выражению, Россия использовала все, кроме "Калибров" (ракеты морского базирования), в том числе гиперзвуковые "Кинжалы", другие крылатые, баллистические и авиационные ракеты.

О беспрецедентной по разнообразию ракет атаке утром заявил и президент Украины Владимир Зеленский: "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505".

Зеленский сообщал, что всего за время атаки было выпущено около 110 ракет, но позже Воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру — 158 ракет разных типов и ударных беспилотников.

Около трех часов ночи в воздух были подняты 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, около шести утра они запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32. Пять аэробалистических "Кинжалов" запустили истребители МиГ-31К, говорится в сводке Воздушных сил.

Сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. "Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — сказано в сводке Воздушных сил. Ракеты и обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе Киев.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города", — перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский.

Россия утром не комментировала массированный ракетный удар по Украине.

Киев

По данным на 13:00 по киевскому времени, в результате российской атаки в стране погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, ранены 132 человека, говорится в заявлении Национальной полиции Украины.

Цифры постоянно меняются. В Киеве число жертв достигло трех, сообщил мэр Виталий Кличко. Днем тела двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Известно о 28 пострадавших — 25 из них в больницах.

В четырех районах столицы есть разрушения от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе — пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек извлекали из-под завалов. В Дарницком районе пострадал жилой дом.

Взрывом также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу.

Львов

Один человек погиб во Львове, пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15.

"Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых", — заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего было повреждено 10 зданий.

Утренний ракетный удар был нанесен после ночной атаки дронов, которые сбивали на подлете к центру города, передавал корреспондент Би-би-си. По данным Козицкого, в атаке было задействовано 14 беспилотников типа Shahed, сбить удалось только восемь. Было попадание в одно из предприятий во Львове. В какое, власти не уточняют.

Харьков

В результате ударов по Харькову погибли трое работников одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры — медицинское учреждение, склады, другие гражданские предприятия, писал утром Синегубов в своем телеграм-канале.

Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех волнах массированных ракетных обстрелов. Сначала произошло по меньшей мере шесть взрывов, затем — еще "по меньшей мере четыре прилета", потом началась третья волна.

По данным властей, город обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. Всего в Харькове было нанесено 22 удара по разным районам города, подсчитал Терехов.

Одесса

В Одессе погибли три человека, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер (в полиции подтвердили две жертвы). По его данным, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей шести и восьми лет и беременная женщина.

"Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, — написал Кипер в телеграме. — Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться".

Ракетный удар по городу также был нанесен после ночной атаки дронов. Ночью Кипер сообщал, что обломками сбитого беспилотника была повреждена жилая многоэтажка — в ней начался пожар. Днем он уточнил, что в результате обеих атак в разной степени пострадало около 70 квартир.

Днепр

Шесть человек погибли в городе Днепр, 28 — пострадавших, в том числе полуторагодовалый ребенок, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки загорелся один из торговых центров города.

Также был сильно поврежден роддом. Все находившиеся там успели перейти в укрытие, отмечало издание "Бабель". Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что помощь спасателей все же потребовалась четырем пациенткам роддома.

"Кроме торгового центра и роддома в городе разрушен полностью один частный дом, повреждены восемь админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили", — написал в телеграме Лысак.

Запорожье

Город Запорожье также попал под обстрел, власти сообщают уже о шести погибших и 12 пострадавших.

"Ракета уничтожила частный дом. Вместо дома — воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта. Сердце обливается кровью", — писал ранее в телеграме глава областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, целями атаки стали территории нескольких предприятий города. Взрывной волной и обломками были повреждены многоэтажки в одном из районов Запорожья.

Воздушная тревога в Украине была отменена только после 09:30.

Министерство энергетики Украины сообщило, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053359-stolko-tseley-odnovremenno-my-esche-ne-videli-chto-izvestno-o-massirovannoy-vozdushnoy-atake-na-ukrainu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Навального нашли в исправительной колонии на Ямале ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази «Это чрезвычайщина». Законна ли национализация автодилера «Рольф»?
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.