"Столько целей одновременно мы еще не видели". Что известно о массированной воздушной атаке на Украину

Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе было запущено более 100 ракет разных типов. Погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, число жертв растет. Шесть человек погибли в Днепропетровской области, столько же — в Запорожье, по три человека — в Киеве и Одессе, погибшие также есть в Харькове и Львове.

"Сегодня Россия била почти всем"

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — заявил утром в пятницу представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ракетную атаку, которая началась утром и продолжалась несколько часов.

По его выражению, Россия использовала все, кроме "Калибров" (ракеты морского базирования), в том числе гиперзвуковые "Кинжалы", другие крылатые, баллистические и авиационные ракеты.

О беспрецедентной по разнообразию ракет атаке утром заявил и президент Украины Владимир Зеленский: "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505".

Зеленский сообщал, что всего за время атаки было выпущено около 110 ракет, но позже Воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру — 158 ракет разных типов и ударных беспилотников.

Около трех часов ночи в воздух были подняты 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, около шести утра они запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32. Пять аэробалистических "Кинжалов" запустили истребители МиГ-31К, говорится в сводке Воздушных сил.

Сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. "Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — сказано в сводке Воздушных сил. Ракеты и обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе Киев.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города", — перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский.

Россия утром не комментировала массированный ракетный удар по Украине.

Киев

По данным на 13:00 по киевскому времени, в результате российской атаки в стране погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, ранены 132 человека, говорится в заявлении Национальной полиции Украины.

Цифры постоянно меняются. В Киеве число жертв достигло трех, сообщил мэр Виталий Кличко. Днем тела двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Известно о 28 пострадавших — 25 из них в больницах.

В четырех районах столицы есть разрушения от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе — пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек извлекали из-под завалов. В Дарницком районе пострадал жилой дом.

Взрывом также было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу.

Львов

Один человек погиб во Львове, пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15.

"Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых", — заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего было повреждено 10 зданий.

Утренний ракетный удар был нанесен после ночной атаки дронов, которые сбивали на подлете к центру города, передавал корреспондент Би-би-си. По данным Козицкого, в атаке было задействовано 14 беспилотников типа Shahed, сбить удалось только восемь. Было попадание в одно из предприятий во Львове. В какое, власти не уточняют.

Харьков

В результате ударов по Харькову погибли трое работников одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры — медицинское учреждение, склады, другие гражданские предприятия, писал утром Синегубов в своем телеграм-канале.

Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех волнах массированных ракетных обстрелов. Сначала произошло по меньшей мере шесть взрывов, затем — еще "по меньшей мере четыре прилета", потом началась третья волна.

По данным властей, город обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. Всего в Харькове было нанесено 22 удара по разным районам города, подсчитал Терехов.

Одесса

В Одессе погибли три человека, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер (в полиции подтвердили две жертвы). По его данным, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей шести и восьми лет и беременная женщина.

"Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, — написал Кипер в телеграме. — Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться".

Ракетный удар по городу также был нанесен после ночной атаки дронов. Ночью Кипер сообщал, что обломками сбитого беспилотника была повреждена жилая многоэтажка — в ней начался пожар. Днем он уточнил, что в результате обеих атак в разной степени пострадало около 70 квартир.

Днепр

Шесть человек погибли в городе Днепр, 28 — пострадавших, в том числе полуторагодовалый ребенок, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки загорелся один из торговых центров города.

Также был сильно поврежден роддом. Все находившиеся там успели перейти в укрытие, отмечало издание "Бабель". Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что помощь спасателей все же потребовалась четырем пациенткам роддома.

"Кроме торгового центра и роддома в городе разрушен полностью один частный дом, повреждены восемь админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили", — написал в телеграме Лысак.

Запорожье

Город Запорожье также попал под обстрел, власти сообщают уже о шести погибших и 12 пострадавших.

"Ракета уничтожила частный дом. Вместо дома — воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта. Сердце обливается кровью", — писал ранее в телеграме глава областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, целями атаки стали территории нескольких предприятий города. Взрывной волной и обломками были повреждены многоэтажки в одном из районов Запорожья.

Воздушная тревога в Украине была отменена только после 09:30.

Министерство энергетики Украины сообщило, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.