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Взрывы прогремели в Украине: есть погибшие и раненые (фото, видео)

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Взрывы в Украине
Взрывы в Украине. Фото: t.me/uniannet

В Украине сегодня утром прозвучала воздушная тревога, а затем прогремели серии взрывов. Местные власти сообщают о погибших и раненых, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Сегодня рано утром Воздушные силы ВСУ Украины сообщили, что был зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, Россия).

Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram-канале, что в результате атаки погибли два человека, 18 – пострадали. Станция метро Лукьяновская возобновила свою работу.

Также, по ее данным, примерно 110 ракет было выпущено на территорию Украины, большая часть была сбита.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале о взрыве с эпицентром в Кальмиусском районе.

Как сообщает "Украинская правда", во Львове, Харькове и Черкассах были слышны звуки взрывов.

"Львов. Громко. По предварительной информации, есть попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие. В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно − из-за падения обломков ракеты", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Позже он уточнил, что пострадал жилой дом. Из-за ракетного удара один человек погиб, восемь пострадали. По его словам, на момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбило взрывной волной.

Также мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале cообщил, что в городе снова раздаются взрывы. Он добавил, что в результате атаки есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. По его словам, повреждены три школы и детский сад.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram, что в результате более 20 ударов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет.

"Зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.

В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Рядом найдены обломки ракеты.

Во время вражеского обстрела также был поврежден автомобиль скорой помощи.

В результате ударов один человек погиб – мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения", – сообщил он.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил в Telegram, что в результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

"Все местные службы полностью наготове и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", – добавил он.

Глава Днепровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал ракетную атаку. Он подтвердил "прилет" по торговому центру в Днепре. Там случился пожар.

Также в городе предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре человека погибли.

"Повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом", – добавил Лысак.

"Украинская правда" передает, что результате утренней атаки в Одесской области по меньшей мере погибли два человека и 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.

"Есть оперативная информация о повреждении объектов инфраструктуры, жилой застройки. (...)

В Одесской области в результате утренней атаки России уже пострадали 10 человек, среди которых двое детей 6-ти и 8-ми лет. Пострадавшие направлены в больницу. Два человека погибли в результате атаки", – сообщил заместитель начальника Одесской ОВА Александр Харлов.

Напомним, в середине декабря сообщалось, что в Киеве в результате атаки пострадали более 50 человек, заявили городские власти. На город падали обломки — ВСУ отчитались, что все 10 ракет были сбиты.

Ранее в Киеве также прозвучали взрывы, затем была объявлена воздушная тревога. В результате ракетного обстрела пострадали как минимум два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053297-vzryvy-progremeli-v-ukraine-est-pogibshie-i-ranenye/

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