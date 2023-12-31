Украина нанесла удар по Белгороду: 20 человек погибли, сообщает МЧС

Число погибших после обстрела Белгорода выросло до 20 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского ракетного удара по Белгороду погибли 14 человек, среди них трое детей. 108 человек ранено, в том числе 15 детей. 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Гладков назвал эти цифры после заседания оперативного штаба, где главы силовых структур доложили о последствиях удара.

Взрывы прогремели в Белгороде около половины четвертого вечера. На видеозаписях очевидцев слышны два громких взрыва с разницей в несколько секунд и многочисленные сопровождающие их менее масштабные разрывы.

Большая часть кадров разрушений показывала обстановку у многоэтажного здания универмага «Белгород» в центре города.

Рядом, в парке отдыха им. Ленина, расположен каток, где, по сообщению Вячеслава Гладкова, поступившему вскоре после взрывов, погибли двое детей.

Множество окон было выбито взрывной волной, загорелось несколько автомашин. Гладков предупредил, что есть опасность нового удара, и призывал горожан идти в укрытия. Многим это сделать не удалось, так как укрытия были закрыты на замок. Через полчаса тревогу отменили.

«На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью - сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», - сообщил позже Вячеслав Гладков.

Экстренное заседание Совбеза ООН

В субботу в Нью-Йорке по просьбе России состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Россия заявила, что пригласила на него представителя Чехии.

Би-би-си не может проверить и подтвердить заявления России об использовании чешских боеприпасов.

В ходе встречи представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в «преднамеренном, неизбирательном нападении на гражданский объект».

Его слова были опровергнуты союзниками Украины: французский посланник заявил, что Украина защищает себя в соответствии с законами ООН, в то время как другие выступавшие, включая представителей США и Великобритании, заявили, что президент Владимир Путин, развязав этот конфликт, несет ответственность за гибель россиян.

Помощник генерального секретаря ООН Мохамед Хиари безоговорочно осудил нападения с обеих сторон и заявил, что удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре «нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно».

Министерство обороны России в своем телеграм-канале утверждает, что был нанесен «неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород род двумя ракетами „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО „Vampire“ чешского производства»

В сообщении Минобороны говорится, что «в случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», тем не менее часть снарядов и обломки ракет, которые были сбиты российской ПВО, все же упали на город.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Белгородская область под ударами

Белгородская область подвергается ударам со стороны Украины уже больше года и летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений.

Это уже второй удар по Белгороду менее чем за сутки. Вечером в пятницу губернатор Гладков сообщил, что в результате обстрела погиб один мужчина, несколько человек получили ранения.

Тогда же были обстреляны еще несколько населенных пунктов неподалеку с разрушениями, как заявил Гладков, — в жилых кварталах.

Белгород расположен в 30 километрах от границы с Украиной, обстрелы там не редкость, но таких мощных ударов еще не было.

В населенных пунктах ближе к границе обстрелы происходят регулярно, и летом этого года власти региона эвакуировали крупный город Шебекино, который от Украины отделяет всего 5-7 километров.

Украинские власти публично не комментировали субботний обстрел. Однако после ударов в пятницу источники в украинских спецслужбах заявили общественному вещателю «Суспiльне», что удары Украина наносила только по военным целям, а разрушения и жертвы являлись результатом плохой работы российских ПВО, из-за которых якобы обломки сбитых ракет упали на Белгород.

Но собеседники издания подчеркнули, что это был ответ на рекордную по числу использованных боеприпасов атаку России на несколько городов Украины, предпринятую в пятницу утром. Жертвами этих ударов стали, по заявлению президента Украины Зеленского, как минимум 39 человек в крупнейших городах — Киеве, Днепре, Запорожье, Львове.

Тем временем источник в украинских службах безопасности подтвердил Би-би-си, что Киев стоял за субботними атаками на Белгород. Обычно украинские власти формально не подтверждают, что стоят за обстрелами российских территорий.

Источник заявил, что целью была исключительно военная инфраструктура, и обвинил в жертвах среди гражданского населения «некомпетентную работу российской ПВО» .

По его словам, украинские атаки начались в пятницу вечером.

Источник сообщил, что Украина запустила более 70 дронов против целей в России, заявив, что это «ответ на террористические атаки России на украинские города и мирное население».