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Президентские выборы проходят на Тайване

Опубликовано:

Флаг Тайваня
Иллюстративное фото: Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

День президентских выборов стартовал на Тайване - 13 января жители острова выберут нового главу администрации, а также депутатов Законодательного Юаня (парламента).

Как пишет РБК, фаворитом президентской гонки считается кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 64-летний Лай Циндэ, занимающий в текущем правительстве пост вице-президента.

Оппозиция будет представлена двумя партиями — Гоминьданом и Тайваньской народной партией (ТНП), учрежденной в 2019 году.

От Гоминьдана на выборы пошел 66-летний Хоу Юи, а от ТНП - ее основатель, бывший мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ.

По данным РИА Новости, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером.

Избирательные участки будут работать до 16:00 по местному времени, сразу же после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается.

Отмечается, что второй тур выборов не предусмотрен - победу одержит кандидат, который набрал большее количество голосов.

Напомним, в декабре председатель КНР Си Цзиньпин лично пообещал президенту США Джо Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Перед этим лидер КНР назвал воссоединение "общим желанием всех китайцев".

А за несколько недель до начала президентских выборов на острове китайский лидер Си Цзиньпин вновь заговорил о воссоединении Тайваня с КНР.

Некоторые эксперты считают, что победа кандидата от правящей партии Китайской Республики может привести к вооруженному конфликту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055305-prezidentskie-vybory-prohodyat-na-tayvane/

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