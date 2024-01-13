Президентские выборы проходят на Тайване

День президентских выборов стартовал на Тайване - 13 января жители острова выберут нового главу администрации, а также депутатов Законодательного Юаня (парламента).

Как пишет РБК, фаворитом президентской гонки считается кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 64-летний Лай Циндэ, занимающий в текущем правительстве пост вице-президента.

Оппозиция будет представлена двумя партиями — Гоминьданом и Тайваньской народной партией (ТНП), учрежденной в 2019 году.

От Гоминьдана на выборы пошел 66-летний Хоу Юи, а от ТНП - ее основатель, бывший мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ.

По данным РИА Новости, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером.

Избирательные участки будут работать до 16:00 по местному времени, сразу же после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается.

Отмечается, что второй тур выборов не предусмотрен - победу одержит кандидат, который набрал большее количество голосов.

Напомним, в декабре председатель КНР Си Цзиньпин лично пообещал президенту США Джо Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Перед этим лидер КНР назвал воссоединение "общим желанием всех китайцев".

А за несколько недель до начала президентских выборов на острове китайский лидер Си Цзиньпин вновь заговорил о воссоединении Тайваня с КНР.

Некоторые эксперты считают, что победа кандидата от правящей партии Китайской Республики может привести к вооруженному конфликту.