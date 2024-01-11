Тайваньский кризис. Начнет ли Китай войну после субботних выборов?

В субботу демократический Тайвань, де-факто независимый от коммунистического Китая, выбирает президента. Фаворита гонки Пекин считает "сепаратистом" и обещает принять меры, если Тайвань заикнется о формальной независимости. Если Китай решится применить силу, всему миру угрожает самый разрушительный кризис XXI века, последствия которого рискуют затмить ущерб и от российского вторжения в Украину, и от пандемии ковида, и от мирового финансового кризиса 2008 года.

Тайваню не привыкать к китайским угрозам, однако на этот раз все серьезнее, поскольку президентские выборы на острове - первые после нападения России на Украину. Китай не только не осудил агрессию ядерной державы против слабой соседней страны с целью "воссоединения единого народа", но укрепил связи с Кремлем. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно принимал и сам ездил в гости к "дорогому другу" Владимиру Путину, который стал изгоем на Западе и попал в международный розыск по обвинению в военных преступлениях против украинцев.

И КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем. Тайвань в принципе не против объединиться, но не под началом китайской компартии, и выступает за статус-кво - формально вместе, фактически врозь. Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желают немедленного объединения. Но и сторонников объявления независимости на Тайване почти нет, поскольку подобная декларация стопроцентно повлечет за собой войну с КНР.

Си Цзиньпин неоднократно предупреждал об этом. Он относится к острову, расположенному всего в 150 км от материкового Китая, примерно как Владимир Путин - к украинскому Крыму.

Си сосредоточил в своих руках всю власть в КНР и в последние годы неоднократно заявлял о неизбежности воссоединения с Тайванем. Он говорил, что вопрос этот нельзя оставлять будущим поколениям, но отрицал предположения о якобы установленном крайнем сроке - 2027 годе.

В новогоднем обращении за две недели до тайваньских выборов Си сказал, что Тайвань "непременно воссоединится" с Китаем. Аналитики отметили ужесточение тона китайского председателя: в прошлом году он лишь назвал "людей по обе стороны Тайваньского пролива членами одной семьи".

"Никого уже не удивляет, что Китай задействует армию для устрашения. И делает это все чаще и все охотнее", — говорит Брайан Харт из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Утренний час-пик в Тайбэе. Фото: Lam Yik Fei/Getty Images

Главный гарант безопасности Тайваня - США. Америка обещает вступиться за 24-миллионный остров, если 1,5-миллиардный материковый Китай нападет на него.

Ставки как никогда высоки, и субботние президентские выборы рискуют стать искрой, из которой разгорится пламя регионального конфликта, способного перерасти в глобальное противостояние США и Китая - двух крупнейших экономических и военных держав планеты.

Если Тайвань окажется в блокаде или под китайскими бомбами, во всем мире остановится производство мобильных телефонов, автомобилей и электроники, поскольку на острове выпускается 60% всех микропроцессоров и 90% продвинутых чипов. Пострадает и китайская экономика - вторая по размеру в мире после американской. По касательной заденет весь остальной мир.

Экономисты Bloomberg оценили потенциальный ущерб от конфликта Китая с Тайванем в астрономическую сумму 10 трлн долларов, или 10% всей мировой экономики. От такого кризиса мир будет оправляться десятилетиями.

Почему Китаю не нужна война

Поводом для силового решения может стать победа кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии. Нынешний вице-президент Лай Циндэ метит в президенты и представляет себя продолжателем политики Цай Инвэнь, которая проработала во главе государства максимально разрешенные два срока. Однако прошлые высказывания Лая о независимости Тайваня дали оппозиции и Пекину повод называть его кандидатом войны и марионеткой США.

"Я думаю, Китай продолжит бряцать оружием, а в случае победы Лая на президентских выборах, возможно, активизируется", — прогнозирует Брайан Харт.

Эксперты выделяют три вероятных варианта эскалации: масштабные военные учения у берегов Тайваня, блокада острова и вторжение. О сроках тоже спорят. Новый президент вступит в должность только в мае, так что ожидание неминуемого кризиса может растянуться на несколько месяцев.

Тайваньская компания TSMC - крупнейший в мире производитель чипов. Фото: NurPhoto/Getty Images

Аргументы против применения силы сводятся к тому, что Китаю это не выгодно.

"Экономическая взаимозависимость между Китаем и его торговыми партнерами, включая Тайвань, чрезвычайно высока. Если конфликт перекроет торговлю, инвестиции и движение рабочей силы, издержки будут гигантскими. Даже выше, чем издержки, которые понесла Россия в результате санкций, введенных против нее из-за Украины", — полагает другой китаист из CSIS, Скотт Кеннеди.

Эскалация повернет вспять едва наметившееся потепление в отношениях Китая с США и Европой. Война лишит Си Цзиньпина надежды вернуть страну к прежним темпам роста благосостояния и когда-нибудь догнать и перегнать Америку.

Почему Китаю нужна война

Однако так же Запад пытался сдержать и Путина перед вторжением в Украину - невыгодно, дорого, разорительно для страны. Но он пошел ва-банк ради более амбициозных целей, нежели завоевание чужой территории. Путин бросил вызов США и НАТО в Европе, Си может последовать примеру "дорогого друга" и попытаться сделать то же самое в Азии и Тихом океане, пока внимание и ресурсы их общего врага отвлечены на войны в Европе и на Ближнем Востоке.

В этом случае перспективы санкций и экономический кризис не испугают Си Цзиньпина, говорит Лонни Хенли из американского Foreign Policy Research Institute (FPRI).

"Если Китай решит воевать, они обрушат на Тайвань всю свою военную мощь. Заявления типа "вы дорого заплатите" их не остановят. Они в курсе", - сказал он.

"Они знают, что война с Тайванем разрушит и китайскую экономику, и мировую экономику на десятилетия вперед. Они знают, что при любом исходе им светят долгие годы вражды с США. Это даже не новая холодная война. Это - новая горячая война, и она надолго".

Китай не ограничится блокадой, поскольку она несет те же издержки, что вторжение, но шансы на успех ниже, уверен Фил Сондерс, главный научный специалист по китайской армии из финансируемого Пентагоном исследовательского центра National Defense University.

Затяжная блокада даст Америке возможность подтянуть силы на подмогу и истощит ресурсы не только Тайваня, но и Китая, что чревато внутриполитическими проблемами для компартии.

"Мне кажется, если Си Цзиньпин решится на силовое решение, то перспектива молниеносной победы будет выглядеть привлекательнее затяжной блокады", — считает он.

Военное превосходство Китая неоспоримо. Против двух с лишним тысяч китайских боевых самолетов Тайвань может выставить не более 300, в основном устаревших и изношенных. В последнее время китайские истребители и корабли беспрепятственно и регулярно пересекают срединную линию в Тайваньском проливе, которая десятилетиями была негласной границей между материком и островом.

Китай наращивает и регулярные войска, и флот, и ядерный арсенал. Гигантская армия, постоянное место в Совбезе ООН и ядерное оружие страхуют его поражения, как это продемонстрировало российское вторжение в Украину. А победа обещает невероятные преимущества, поскольку изменит расклад сил в мире.

Не сумев защитить Тайвань, Америка потеряет статус непобедимого гаранта демократии не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Обеспокоенные своей безопасностью страны начнут присягать на верность Пекину. Автократическая китайская модель вступит в борьбу за мировое господство с западной моделью свободного общества.

Не Китаем единым

Лай Циндэ лидирует в опросах, но его победа не гарантирована. Не первый раз выборы на Тайване проходят в тени китайской армады и под завуалированные угрозы вторжения.

С 1996 года, когда впервые выбирали президента, в обществе сформировался консенсус по главному вопросу о независимости и объединении. Выборы больше не про войну и мир, как может показаться со стороны, а про внутренние проблемы демократического Тайваня

Все три кандидата поддерживают статус-кво. О независимости или скором объединении с материковым Китаем не заикаются ни Лай Циндэ, ни Хоу Юи, кандидат от второй крупнейшей партии Гоминьдан, ни популист Кэ Вэньчжэ из Партии народа Тайваня.

Исход выборов может определить позиция кандидатов по другим вопросам. Тайваньцев волнует снижение уровня жизни, нехватка доступного жилья и безработица среди молодежи. Не все поддерживают готовность правящей ДПП наращивать оборонные расходы, строить подводные лодки и расширять всеобщую воинскую обязанность.

А некоторые просто устали и готовы дать шанс новым политикам. ДПП у власти уже восемь лет, и история не обещает ее кандидату Лаю легкой победы. С 1996 года ни одна партия не оставалась у власти больше двух сроков, отмечает Брайан Харт из CSIS.

"Если ДПП прервет эту традицию, мне кажется, это будет символом провала китайского подхода к Тайваню. Они явно не хотят, чтобы ДПП продолжала побеждать на выборах. И поэтому встает большой вопрос: как китайцы изменят подход в будущем, и изменят ли?", — говорит он.

"Я думаю, что Пекин по-прежнему будет преувеличивать и изображать Лая как смутьяна и сепаратиста. Они будут искать поводы наказать его администрацию и изолировать Тайвань дипломатическим путем. Поэтому, независимо от того, что сделает Лай или другой президент, я думаю, Китай продолжит оказывать давление на Тайвань".