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"И мы тоже хотим завершить конфликт": Путин о войне с Украиной

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими военными заявил, что РФ хочет завершить конфликт с Украиной, но на своих условиях, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава Российской Федерации посетил госпиталь им. Вишневского, где находятся пострадавшие в войне с Украиной российские военнослужащие.

"И мы тоже хотим завершить конфликт. Причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся.

Вот вы воевали, ранения получили. Ну что, мы все сдадим что ли? Здесь камера работает. Но я бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что за жест. Так что этому не бывать", — заявил президент РФ.

Он также прокомментировал удары по Белгороду, заявив, что Киев "хочет запугать и породить неуверенность внутри страны". Сами удары по российскому городу Путин назвал преступлением.

Напомним, 29 декабря почти по всей территории Украина прозвучала воздушная тревога, а затем прогремела серия взрывов.

По данным СМИ, после очередного налета дронов-камикадзе по украинским городам было запущено более 100 ракет разных типов. Погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, число жертв растет.

Шесть человек погибли в Днепропетровской области, столько же — в Запорожье, по три человека — в Киеве и Одессе, погибшие также есть в Харькове и Львове.

В ответ на это Украина нанесла удары по российскому Белгороду. МЧС РФ сообщило о гибели как минимум 20 человек, больше 100 человек получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053549-i-my-tozhe-hotim-zavershit-konflikt-putin-o-voyne-s-ukrainoy/

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