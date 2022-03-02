Россия впервые озвучила данные по погибшим в ходе спецоперации в Украине

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В Министерстве обороны России озвучили промежуточные итоги проводимой спецоперации на территории Украины. Их в ходе ведомства привел официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Конашенков, всего за время операции было поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 52 радиолокационная станция.

Кроме того, по данным Минобороны России, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

Также озвучены данные по пострадавшим и погибшим с обеих сторон.

"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитых и около 3700 раненых.

Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", – сообщил в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Отметим, что независимых подтверждений, равно как и официального – от украинских властей, этой информации нет. Все данные приводит лишь российская сторона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958963-v-minoborony-rossii-vpervye-ozvuchili-dannye-po-pogibshim-v-ukraine/