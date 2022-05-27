Нового председателя выбрали в ЛДПР вместо Жириновского

Леонид Слуцкий. Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

В Либерально-демократической партии России (ЛДПР), которую с момента основания возглавлял Владимир Жириновский, избрали нового председателя. Им стал Леонид Слуцкий.

Итоги выборов огласили на съезде партии в пятницу, сообщает "Интерфакс".

"86 бюллетеней, все за", – сообщил член счетной комиссии Ярослав Нилов.

Вместе с тем, как отмечает издание, официально решение съезда будет оглашено на брифинге.

Слуцкий, возглавивший фракцию ЛДПР в Госдуме 18 мая, был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.

Слуцкий отметил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики".

"Выборы осенью. Думаем, покажем достойный результат", – сказал Слуцкий.

Как сообщалось, 84 из 85 региональных отделений ЛДПР обратились в высший совет партии с предложением выдвинуть Слуцкого.

О кончине Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Он возглавлял ЛДПР с момента основания партии и вплоть до своей смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971410-novogo-predsedatelya-vybrali-v-ldpr-na-mesto-zhirinovskogo/