Автомобиль на скорости врезался в кортеж Байдена (видео)

В США автомобиль врезался в машину из кортежа президента страны Джо Байдена. В это время он с супругой выходили из офиса предвыборного штаба демократов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Водитель легкового автомобиля врезался в одну из машин кортежа президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Как сообщили в пресс-пуле президента США, неизвестный за рулем авто врезался во внедорожник президентского кортежа, когда он вместе с супругой Джилл Байден выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба.

Как уточнили журналисты, серебристый седан врезался в автомобиль, который, по предварительным данным, прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб.

"Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица", - рассказали журналисты.

Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП, после он был задержан.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

В начале декабря 81-летний Байден объявил, что баллотируется на второй срок из-за планов Дональда Трампа участвовать в выборах. Перед этим последний назвал свою предвыборную кампанию "крестовым походом" против действующего президента. Он также пообещал в случае прихода к власти "сделать Америку снова свободной".

По информации CNN, от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули: