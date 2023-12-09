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Из-за нехватки газа в Узбекистане ограничили работу заправок

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Автозаправочная станция
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок. В Минэнерго страны сообщили, что спрос на газ по стране увеличился из-за наступления холодов, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Пресс-служба Минэнерго Узбекистана сообщила, что по всей республике введены ограничения на работу газовых заправок.

"По данным Минэнерго и компании "Худудгазътаминот", спрос на природный газ среди населения немного увеличился в связи с похолоданием температуры воздуха. Это в свою очередь привело к значительному снижению давления газа", – цитирует Министерство энергетики портал.

Жителей предупредили, что в период морозов до 16 декабря по стране будут снижать давление газа. Наряду с этим время работы метановых заправок в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом также ограничат.

Узбекистанцев призвали экономить газ, пока ситуация не стабилизируется.

Отметим, что в Казахстане в последние годы лет также наблюдалась нехватка автогаза.

В начале ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

В конце первой декады месяца на нехватку топлива пожаловались автовладельцы из Костанайской области. В акимате региона подтвердили факт.

Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ. По его словам, цена на СНГ является не рыночной, а убыточной, что снижает объемы производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050024-iz-za-nehvatki-gaza-v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-zapravok/

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