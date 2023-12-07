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Politico сообщила о смерти экс-главы МИД Китая после отстранения от должности

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Цинь Ган
Цинь Ган. Фото: Thomas Peter-Pool/Getty Images

Бывший глава МВД Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года и не появлявшийся на публике несколько месяцев, скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, лишившийся своей должности экс-министр иностранных дел КНР Цинь Ган умер в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где проходят лечение высшие должностные лица страны.

По информации издания, китайский чиновник неожиданно пропал после того, как 25 июня, спустя полгода после вступления в должность, встретился с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко.

Источники Politico говорят, что российский дипломат посетил Пекин, чтобы сообщить Си Цзиньпину, что его глава МИД и несколько высших офицеров китайской армии были скомпрометированы западными спецслужбами.

Напомним, в середине июля журналисты обратили внимание на то, что тогда еще министр иностранных дел Китая перестал появляться на публике. Это вызвало настоящий шквал предположений и версий о его судьбе в китайском сегменте интернета.

Русская служба Би-би-си отмечала, что внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников КНР может означать, что у них возникли серьезные проблемы.

В МИД КНР на вопросы об отсутствии Цинь Гана отвечать отказывались.

А 25 июля стало известно, что его сняли с должности.

В сентябре американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что бывшего министра иностранных дел КНР Цинь Гана сняли с должности из-за внебрачной связи во время его работы в США.

Кроме того, в октябре бывший премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян скончался в Шанхае в возрасте 68 лет. Его считали вторым лидером КНР.

Также в Китае от должности министра обороны освободили генерала Ли Шанфу. При этом в середине сентября Русская служба Би-би-си сообщала, что китайский чиновник исчез из публичного поля. На тот момент его не видели на публике около трех недель. Отмечалось, что он пропустил несколько важных встреч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049566-politico-soobschila-o-smerti-eks-glavy-mid-kitaya-posle-otstraneniya-ot-dolzhnosti/

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