Один из бывших приближенных Си Цзиньпина внезапно скончался в Китае

Бывший премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян скончался в Шанхае в ночь на пятницу, 27 октября, в возрасте 68 лет. Его считали вторым лидером КНР, передает CNN.

"Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в свое время рассматривавшийся как реформаторский претендент на роль высшего руководителя страны, скончался от внезапного сердечного приступа в пятницу в Шанхае", – сообщает издание со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, "Ли Кэцян до конца прошлого года номинально являлся вторым по влиятельности человеком в Китае". В течение 10 лет, с 2013 по март 2023 года, он занимал пост премьер-министра страны, традиционно отвечающего за экономику.

"Ли, высокообразованный технократ с высшим юридическим и экономическим образованием, считался дружелюбным по отношению к частному сектору. Считалось, что его позиция в экономической политике все больше расходится с позицией Си, который ужесточил партийный контроль над экономикой", – пишет издание.

В последний раз политик выступил с докладом о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года. Затем на посту премьер-министра его сменил бывший партийный руководитель Шанхая и сторонник Си Ли Цян.

Издание сообщает, что Ли родился в Аньхое и в подростковом возрасте занимался ручным трудом в производственной бригаде Дунлин в восточной провинции во время Культурной революции.

В 1978 году он поступил в престижный Пекинский университет, где изучал право, а затем получил степень доктора экономики.

В 1980-х и 90-х годах он занимал должности в ЦК Коммунистической лиги молодежи.

Его время в высших эшелонах Коммунистической партии Китая подошло к концу в октябре прошлого года, когда он не был включен в состав Центрального комитета партии во время перестановок в руководстве, происходящих дважды в десятилетие.

Напомним, ранее в Китае от должности министра обороны освободили генерала Ли Шанфу.

При этом в середине сентября Русская служба Би-би-си сообщала, что китайский чиновник исчез из публичного поля. На тот момент его не видели на публике около трех недель. Отмечалось, что он пропустил несколько важных встреч.

Тогда отмечалось, что в китайской иерархии Ли являлся второй по значимости фигурой в кабинете министров. Кроме того, он считался многолетним близким соратником лидера КНР Си Цзиньпина.

В июле появились сообщения о том, что министр иностранных дел Цинь Ган несколько недель не появляется на публике, а вскоре стало известно, что он лишился должности.

В прошлом году в соцсети попали кадры, как бывшего главу КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия XX съезда КПК в Пекине досрочно покинул зал якобы из-за плохого самочувствия.