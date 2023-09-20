Причину загадочного исчезновения и дальнейшего увольнения главы МИД Китая выяснили СМИ

Бывшего министра иностранных дел КНР Цинь Гана сняли с должности из-за внебрачной связи во время его работы в США, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, внутреннее расследование компартии установило, что бывший министр Цинь Ган был вовлечен во внебрачную связь, которая продолжалась на протяжении всего его пребывания на посту главного посланника Пекина в Вашингтоне и привела к рождению ребенка.

При этом в самом МИДе журналистам ранее заявляли, что 57-летний чиновник был снят с должности по состоянию здоровья. Однако чиновникам в партии сообщили, что причиной увольнения Циня стали "проблемы образа жизни" - распространенный партийный эвфемизм для обозначения сексуальных домогательств.

Сейчас ведется расследование, главная цель которого - выяснить, могла ли эта ситуация поставить под угрозу национальную безопасность Китая, говорится в материале.

Напомним, в середине июля журналисты обратили внимание на то, что тогда еще министр иностранных дел Китая перестал появляться на публике. Это вызвало настоящий шквал предположений и версий о его судьбе в китайском сегменте интернета.

Русская служба Би-би-си отмечала, что внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников КНР может означать, что у них возникли серьезные проблемы.

Подчеркивалось, что Цинь Ган последний раз фигурировал в новостях 25 июня, когда он провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки. Позже, с 11 по 15 июля, он должен был участвовать во встрече глав МИД АСЕАН, однако там так и не появился.

В МИД КНР на вопросы об отсутствии Цинь Гана отвечать отказывались.

А 25 июля стало известно, что его сняли с должности.

Напомним, Цинь Ган занял пост министра иностранных дел КНР в декабре 2022 года, став одним из самых молодых назначенцев на эту должность.

До назначения он меньше двух лет проработал послом КНР в США.

До этого он был официальным представителем министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу.