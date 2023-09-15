В Китае из поля зрения исчез министр обороны Ли Шанфу. Куда он делся и что это значит?

В Китае из публичного поля снова пропал высокопоставленный министр — на этот раз министр обороны страны генерал Ли Шанфу. Его не видели на публике около трех недель, и, как сообщается, он пропустил несколько важных встреч.

Летом этого года такое уже происходило с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Он исчез из поля зрения общественности в июне, а в конце июля китайские государственные СМИ сообщили, что он отстранен от должности. Причина увольнения не указывалась.

В пятницу издание Wall Street Journal написало со ссылкой на свои источники в США и Китае, что Ли Шанфу также лишился своего поста, но независимых подтверждений этому пока нет.

На исчезновение министра обороны обратили внимание и иностранные дипломаты.

Посол США в Японии Рэм Эмануэль сравнил ситуацию с сюжетами Агаты Кристи, а также процитировал Гамлета в одном из своих твитов: «Прогнило что-то в Датском королевстве».

Среди отмененных мероприятий с генералом Ли — его официальный визит во Вьетнам и встреча с командующим военно-морским флотом Сингапура.

По информации агентства Reuters, вьетнамской стороне было заявлено, что генерал испытывает проблемы со здоровьем.

Однако источники в Вашингтоне считают это маловероятным. По их словам, встречи такого уровня могут быть перенесены в ряде случаев, но для отмены нужна серьезная причина — например, домашний арест чиновника.

Что говорят власти Китая

Руководство КНР никак не комментирует исчезновение своего министра обороны. На вопрос о местонахождении Ли Шанфу пресс-секретарь МИД Китая лишь ответила, что не осведомлена о ситуации.

Последний раз генерала Ли видели 29 августа в Пекине на форуме по безопасности с участием африканских стран.

В китайской иерархии Ли является второй по значимости фигурой в кабинете министров. Кроме того, до сих пор он считался многолетним близким соратником лидера КНР Си Цзиньпина.

Знатоки его биографии обращают внимание, что он начинал карьеру простым инженером аэрокосмической отрасли, работал в центре запуска спутников, а потом очень быстро сделал военно-политическую карьеру.

Однако бывший глава МИД Цинь Ган тоже был приближенным Си Цзиньпина, что не спасло его от внезапной отставки.

Зачистки в правительстве?

Причины исчезновения генерала пока неясны, но некоторые предполагают, что оно связано с масштабной антикоррупционной чисткой в военной верхушке КНР.

Эксперты, в частности, американские дипломаты, начали говорить об этом в начале августа, когда в отставку были отправлены два генерала ракетных войск Китая, контролировавшие арсенал ракет наземного базирования.

Также своего поста лишился председатель военного трибунала — он проработал всего несколько месяцев после назначения.

Прямых обвинений в коррупции в адрес генерала Ли не звучало, но он стал главным действующим лицом в резком обострении отношений между оборонными ведомствами Китая и США.

В 2018 году, когда он возглавлял подразделение по разработке военной техники, Ли попал под американские санкции за закупки российских военных самолетов и вооружений.

В ответ, уже будучи министром обороны, генерал Ли отказался встретиться с главой Пентагона коллегой Ллойдом Остином на сингапурском оборонном саммите в начале этого года.

По мнению экспертов, последние кадровые перестановки и внезапные исчезновения высокопоставленных персон не укрепляют имидж Си Цзиньпина, а, напротив, показывают слабую сторону его кадровой политики.

«Это все не идет на пользу Си Цзиньпину, потому что он сам одобрил выбор нынешнего руководства», — говорит Нил Томас, эксперт в области китайской политики из Института по изучению общественных процессов в странах Азии.