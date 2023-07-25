"Пропавшего" главу МИД Китая сняли с должности

Цинь Ган. Фото: Thomas Peter-Pool/Getty Images

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел - такое решение было принято на заседании законодательного органа.

Новым главой МИД назначен Ван И, пишет РИА Новости. Отмечается, что Ван И ранее уже занимал пост министра иностранных дел КНР, после его назначили на должность главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая.

"В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", - говорится в документе.

Издание пишет, что Ган не смог принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте с 11 по 15 июля. Сообщалось, что он не будет присутствовать там по состоянию здоровья. Вместо него в Индонезию полетел Ван И.

Ранее сообщалось о том, что Цинь Ган не появлялся на публике уже около месяца. Это вызвало настоящий шквал предположений и версий о его судьбе в китайском сегменте интернета.

Русская служба Би-би-си отмечала, что внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников КНР может означать, что у них возникли серьезные проблемы.

Подчеркивалось, что Цинь Ган последний раз фигурировал в новостях 25 июня, когда он в провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки.

На днях официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге ответила на вопрос журналистов об отсутствии в публичном пространстве Цинь Гана.

Она заявила, что у нее нет информации касательно того, где может находиться политик.

Цинь Ган занял пост министра иностранных дел КНР в декабре 2022 года, став одним из самых молодых назначенцев на эту должность. До назначения он меньше двух лет проработал послом КНР в США. До этого он был официальным представителем министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030028-glavu-mid-kitaya-snyali-s-dolzhnosti/