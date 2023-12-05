Земли на Иссык-Куле, принадлежавшие Камчи Кольбаеву, вернули Кыргызстану

Более 100 гектаров земли в Иссык-Кульской области Кыргызстана, ранее принадлежавшие криминальному авторитету Камчи Кольбаеву, вернули в собственность государства, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

В пресс-службе ГНКБ Кыргызстана сообщили, что гражданин страны Н. Р. Р. в марте прошлого года заключил договор аренды 115 гектаров земли с госпредприятием "Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии племенного коневодства".

Было установлено, что он использовал участки в двух аймаках площадью 80 и 35 гектаров для выращивания кормов и занятия животноводством.

"При этом он содержал скот членов ОПГ Камчи Кольбаева и выращивал корма для их содержания, тем самым оказывая материальную поддержку членам ОПГ", — рассказали в ГКНБ КР.

В доход государства в лице ГП "Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии племенного коневодства" вышеупомянутые 115 гектаров земли в Иссык-Кульском районе вернули.

Ранее в собственность Кыргызстана было передано более 700 квартир и 350 машин Камчи Кольбаева.

Гибель Камчи Кольбаева

В начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Позже в ГКНБ сообщили, что активы убитого Кольбаева будут искать в Казахстане и других странах, а предварительная их стоимость равна примерно 1 млрд долларов. Информацию о возможных активах криминального авторитета в нашей стране прокомментировал глава Минфина. По его словам, соответствующих запросов пока не поступало.

О гибели Камчи Кольбаева высказывался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, он узнал об этом из интернета. Также за связь с кримавторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.