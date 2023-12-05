Рассмотрение коррупционного дела против Нетаньяху возобновили в Израиле
Опубликовано:
Суд над премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинениям в коррупции, который был приостановлен после нападения ХАМАС 7 октября, возобновлен в Окружном суде Иерусалима, пишет The Times of Israel.
Чрезвычайный приказ министра юстиции Ярива Левина о приостановке рассмотрения коррупционного дела против Нетаньяху, наравне с другими несрочными делами, изданный после 7 октября, истек на прошлой неделе.
Большинству судов Израиля было приказано вернуться к нормальному режиму работы. Сам Нетаньяху освобожден от участия в слушаниях, но может быть вызван для дачи показаний через несколько месяцев.
Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по одному эпизоду, а также обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по двум другим эпизодам. Он отрицает правонарушение.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.
24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049200-rassmotrenie-korruptsionnogo-dela-protiv-netanyahu-vozobnovili-v-izraile/