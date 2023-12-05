Рассмотрение коррупционного дела против Нетаньяху возобновили в Израиле

Суд над премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинениям в коррупции, который был приостановлен после нападения ХАМАС 7 октября, возобновлен в Окружном суде Иерусалима, пишет The Times of Israel.

Чрезвычайный приказ министра юстиции Ярива Левина о приостановке рассмотрения коррупционного дела против Нетаньяху, наравне с другими несрочными делами, изданный после 7 октября, истек на прошлой неделе.

Большинству судов Израиля было приказано вернуться к нормальному режиму работы. Сам Нетаньяху освобожден от участия в слушаниях, но может быть вызван для дачи показаний через несколько месяцев.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по одному эпизоду, а также обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по двум другим эпизодам. Он отрицает правонарушение.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.