Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рассмотрение коррупционного дела против Нетаньяху возобновили в Израиле

Опубликовано:

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Pool / AFP / Getty Images

Суд над премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинениям в коррупции, который был приостановлен после нападения ХАМАС 7 октября, возобновлен в Окружном суде Иерусалима, пишет The Times of Israel.

Чрезвычайный приказ министра юстиции Ярива Левина о приостановке рассмотрения коррупционного дела против Нетаньяху, наравне с другими несрочными делами, изданный после 7 октября, истек на прошлой неделе.

Большинству судов Израиля было приказано вернуться к нормальному режиму работы. Сам Нетаньяху освобожден от участия в слушаниях, но может быть вызван для дачи показаний через несколько месяцев.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по одному эпизоду, а также обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по двум другим эпизодам. Он отрицает правонарушение.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049200-rassmotrenie-korruptsionnogo-dela-protiv-netanyahu-vozobnovili-v-izraile/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.