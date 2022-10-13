Проект закона об ответственности за ЛГБТ-пропаганду подготовили в России

Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале сообщил о получении официального положительного отзыва правительства на проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.

"Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны", — написал депутат.

Он пообещал, что инициативы будут представлены на слушаниях в Государственной думе в понедельник, 17 октября.

Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений.

Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в ряд статей административного кодекса РФ.

Также документом предлагается установить административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992594-proekt-zakona-ob-otvetstvennosti-za-lgbt-propagandu-podgotovili-v-rossii/