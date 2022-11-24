В России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Госдума. Фото: Konstantin Aksenov/Getty Images

Государственная Дума РФ на пленарном заседании в четверг, 24 ноября, приняла пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Нижняя палата парламента России, как пишет РИА Новости, приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.

Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ.

По информации корреспондентов, под запрет распространения ЛГБТ-пропаганды попадут книги, кино, аудиовизуальные сервисы и даже компьютерные игры.

Также депутаты приняли закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

Согласно новым поправкам, штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Отныне добавляются две новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Также на пленарном заседании в четверг был принят закон, согласно которому в России предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.

Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".

Помимо этого, материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией. Приняты соответствующие поправки.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ, который внесет ряд поправок в российское законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998801-v-rossii-prinyali-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-pedofilii-i-smeny-pola/