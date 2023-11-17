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Минюст России подал иск в суд о признании ЛГБТ экстремистской организацией

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: Marc Bruxelle / EyeEm / Getty Images

Министерство юстиции России потребовало признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Судебное разбирательство по данному административному делу назначено на 30 ноября текущего года, говорится в извещении.

Верховный суд рассмотрит иск о признании ЛГБТ-движения экстремистской организацией.

Напомним, что осенью прошлого года в России инициировали запрет пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений - были приняты соответствующие поправки в различные законодательные акты.

А в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Стоит отметить, что принятие такого закона негативно восприняли в Штатах - госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046351-minyust-rossii-podal-isk-v-sud-o-priznanii-lgbt-ekstremistskoy-organizatsiey/

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