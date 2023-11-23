ВОЗ призвала Китай поделиться данными о вспышках неизвестной пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения об о росте неизвестного респираторного заболевания у детей, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

"ВОЗ запросила у Китая дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, результаты лабораторных исследований, (…) информацию о циркуляции патогенов, включая грипп, SARS-CoV-2, RSV и микоплазменную пневмонию, а также о текущей нагрузке на систему здравоохранения", – говорится в публикации организации в аккаунте X (бывший Twitter).

Также ВОЗ отмечает, что на этой неделе СМИ и ProMED (крупнейшая общедоступная система эпиднадзора, осуществляющая глобальное информирование о вспышках инфекционных заболеваний) сообщили о неизвестной пневмонии у детей на севере Китая.

При этом в организации пока не знают, связана ли вспышка с общим ростом респираторных инфекций в стране. Ранее китайские власти сообщали, что данный рост заболеваемости связан с отменой коронавирусных ограничений и циркуляцией вируса гриппа.

"Мы рекомендуем жителям Китая соблюдать меры по снижению риска респираторных заболеваний, которые включают рекомендуемую вакцинацию, держаться на расстоянии от больных людей, оставаться дома во время болезни, пройти тестирование и получить медицинскую помощь по мере необходимости, ношение масок, обеспечение хорошей вентиляции и регулярное мытье рук", – добавили в ВОЗ.

Напомним, летом сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в Китае в мае достиг показателей января этого года, когда в стране был зафиксирован пик заболеваемости.

В августе Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм COVID-19 Eris вызвал интерес исследователей. Он может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения.

Данный штамм активно распространяется во всех странах мира, включая США, Китай и Великобританию. Однако, по данным ВОЗ, данный подвариант не представляет большой угрозы для здоровья населения.

Между тем в Казахстане зафиксирована резкая вспышка кори. Начиная с начала года, в Казахстане уже более 7 тыс. человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

В Алматы на 22 ноября коечный фонд инфекционных стационаров по заболеваемости корью занят на 90,3%.