Уровень заболеваемости COVID-19 в Китае повысился по итогам мая

COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уровень заболеваемости COVID-19 в Китае в прошлом месяце достиг показателей января этого года, когда в стране был зафиксирован пик заболеваемости. Эксперты предполагают, что пик второй волны заболеваемости придется на конец июня, передает Bloomberg.

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Согласно правительственным данным, опубликованным в минувшие выходные, Китай пострадал от возрождения COVID-19 в мае. Такого уровня заражения в Китае не наблюдалось с начала января, когда всплеск был вызван внезапным отказом Пекина от строгих карантинных ограничений. Сейчас три из пяти человек, сдающих тест на COVID-19 в китайских больницах, получают положительный результат.

Китай также сообщил о 164 случаях смерти в мае среди тех, кто заразился COVID-19. Всего в стране зафиксировано 2777 случаев тяжелого течения инфекции. В настоящее время подвид XBB omicron полностью обогнал все остальные мутации вируса.

Экономическое воздействие нового всплеска заболеваемости, как ожидается, не будет слишком сильным. Жители Китая вновь начали активно путешествовать, в результате чего количество поездок внутри страны и расходы превысили уровень 2019 года.

Врачи также сообщают, что большинство случаев представляют собой легкое течение заболевания, поэтому это не повлияет на функционирование предприятий. По недавней оценке Airfinity, лондонской аналитической компании по прогнозированию в области здравоохранения, новая волна COVID-19 в Китае заразит 112 млн человек, что составляет менее одной десятой от числа заразившихся вирусом во время самой первой вспышки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2024383-uroven-zabolevaemosti-covid-19-v-kitae-povysilsya-po-itogam-maya/