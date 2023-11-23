Новый президент Аргентины обратился к Зеленскому

Избранный два дня назад на пост президента Аргентины Хавьер Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине пресс-конференцию по ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино в соцсетях.

"Избранный президент провел телефонные переговоры с президентов Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", — цитирует ее издание.

Владимир Зеленский же после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем "украинскую формулу мира" и развитие отношений между странами.

Он также добавил, что пригласил новоизбранного главу Аргентины посетить Украину.

Напомним, результаты президентских выборов в Аргентине стали известны пару дней назад. Победителем второго тура неожиданно стал крайне правый политик 53-летний Хавьер Милей, который не считался фаворитом гонки. Однако он набрал более 56% голосов избирателей.

Милей известен своими неординарными поступками и резкими высказываниями. Например, призывал "бросить больной песо ради доллара США", обещал сжечь центральный банк, чтобы покончить с "раком инфляции", выступал против абортов и за ношение огнестрельного оружия.

После своего избрания на пост Милей заявил, что собирается продать частным лицам ряд государственных СМИ, нефтегазовую компанию и авиаперевозчика.