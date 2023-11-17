Лукашенко подарили гранатомет (фото)

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где ему подарили гранатомет.

"Первому (Лукашенко – прим. ред.) подарили гранатомет", – передает Telegram-канал "Пул первого".

Отмечается, что президенту Беларуси таким образом предложили пополнить его "арсенал".

Как передает БЕЛТА, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В.

"Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 многоразового применения производится с 1961 года по настоящее время. Он предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями", – говорится в материале.

Также агентство сообщает, что Александр Лукашенко ознакомился с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения.

На территории военного объекта хранятся и ремонтируются различные виды вооружений и военной техники.

"База предназначена для ремонта и техобслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения Вооруженных Сил и территориальных войск", – сообщил начальник базы Евгений Маслюков Лукашенко.

Глава Беларуси поинтересовался, все ли стрелковое вооружение отремонтировано, хранится надлежащим образом и готово к бою.

"Так точно", – ответил Маслюков.

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран СНГ получили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарки – главам государств подарили особые клубные кольца.

В январе этого года глава Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям. Президент подарил Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор. В ответ зимбабвийский лидер подарил Лукашенко чучело льва.

Впрочем, и Лукашенко любит дарить оригинальные подарки. К примеру, еще в 2021 году во время визита в Санкт-Петербург президент Беларуси подарил российскому лидеру корзину с продуктами и набор хрустальной посуды белорусского производства.

В 2022 году белорусские журналисты получили по мешку картошки от имени их главы государства.

А гендиректору "Роскосмоса" Лукашенко подарил хлеб и любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу.