Названа стоимость новогоднего подарка Лукашенко Путину

Подарок Лукашенко Путину. Фото: t.me/pul_1

Во время недавнего визита в Санкт-Петербург президент Беларуси подарил российскому лидеру корзину с продуктами и набор хрустальной посуды белорусского производства. Lenta.ru назвала стоимость данного подарка.

Общая стоимость подобного презента составляет более 36 тысяч рублей (210 тысяч тенге).

Мясные изделия в составе корзины были произведены на Гродненском мясокомбинате. Колбасы весом от 400 до 800 граммов стоят от 440 до 920 рублей (от 2600 до 5400 тенге). Цены на сыры составляют примерно от 130 до 209 рублей (от 760 до 1230 тенге) за 150 граммов, маскарпоне можно купить за 269 рублей (1600 тенге) за 250 граммов. Всего продуктовая корзина оценивается в 8174 рублей (примерно 47800 тенге).

Хрустальный набор был произведен на стеклозаводе "Неман" в Гродненской области. Издание пишет, что тем, кто желает приобрести такой же набор, как у Путина, нужно будет заплатить 28 тысяч рублей (163500 тенге).

Ранее Путин и Лукашенко после переговоров провели товарищеский хоккейный матч и сыграли за одну команду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949519-nazvana-stoimost-novogodnego-podarka-lukashenko-putinu/