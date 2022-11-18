Конкурс на лучшее фото блюда из картошки, подаренной Лукашенко, запустили СМИ Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Белорусские журналисты рассказали о подаренной президентом страны Александром Лукашенко картошке. Как сообщил обозреватель "ОНТ", журналист Игорь Тур, в своем Telegram-канале, каждый журналист президентского пула получил от Лукашенко по мешку картошки.

"Сегодня мешок картошки получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ", — написал Тур.

По его информации, распоряжение о необычном подарке для представителей СМИ дал Лукашенко.

Между тем Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента, объявил конкурс среди журналистов на лучшее фото блюда из картошки, подаренной главой государства. Представителей СМИ просят выкладывать снимки в соцсетях и отмечать их соответствующими хэштегами.

К слову, как пишет РИА Новости, еще несколько лет назад такой же подарок Лукашенко сделал и своему российскому коллеге Владимиру Путину - в преддверии Нового года президент Беларуси подарил президенту России четыре мешка своей картошки и местное сало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997716-konkurs-na-luchshee-foto-blyuda-iz-kartoshki-podarennoy-lukashenko-zapustili-smi-belarusi/