Клубные кольца вручил Путин лидерам стран СНГ. Подарок прокомментировали в Кремле

Лидеры стран СНГ. Фото: Акорда

Лидеры стран СНГ получили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарки – главам государств подарили особые клубные кольца, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента Беларуси.

Сначала корреспонденты заметили украшение на руке Александра Лукашенко.

Позже выяснилось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже стали обладателями таких колец.

По информации корреспондентов, 9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них изображены поздравления с Новым годом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подаренные лидерам СНГ перстни новогодними сувенирами, пишет РИА Новости.

"Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет", – прокомментировал Песков.

На уточняющий вопрос о том, будет ли президент носить это украшение, пресс-секретарь ответил отрицательно.

Напомним, на днях состоялась неформальная встреча глав государств-участников СНГ, в которой принял участие и президент Казахстана. Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003284-klubnye-koltsa-vruchil-putin-lideram-stran-sng-podarok-prokommentirovali-v-kremle/