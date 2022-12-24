Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" хлеб и любимое сало Шойгу

Александр Лукашенко в Звездном Городке. Фото: president.gov.by

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, который находится в подмосковном Звездном Городке, передает РИА Новости.

Там его встретили генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Александр Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" хлеб и сало. Белорусский лидер подчеркнул, что это любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

Что же касается выпечки, то, по словам президента, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок.

Тогда он предложил сделать предприятиям страны "что-то похожее". Результат работы семи организаций - свежеиспеченный хлеб, который он и вручил Юрию Борисову.

Напомним, недавно Лукашенко пошутил про себя и Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002920-lukashenko-podaril-gendirektoru-roskosmosa-hleb-i-lyubimoe-salo-shoygu/