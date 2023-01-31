Лукашенко подарили чучело льва, а он подарил трактор

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Глава Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям. Президент подарил Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор.

В ответ зимбабвийский лидер подарил Лукашенко чучело льва, пишет "Белта".

Президентов встречали зимбабвийские девушки в белорусских национальных костюмах с караваем в руках. Как пишет издание, каравай выпекли из урожая, собранного с помощью техники из Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время нынешний лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва попросил поддержки в вопросе развития сельского хозяйства.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила их стране заключить пакт о ненападении.

Заявление Лукашенко прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла своей независимости и не вступила в войну против них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007530-lukashenko-podarili-chuchelo-lva-a-on-podaril-traktor/