Китай отреагировал на слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Министерство иностранных дел Китая выразило протест из-за недавних слов президента США Джо Байдена, назвавшего лидера Си Цзиньпина диктатором, передает РИА Новости.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова президента США.

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

"Китай выражает острое недовольство и решительный протест", – заявила она.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщила о том, что через день после примирительного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о реакции последнего на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Напомним, что в начале февраля в небе над США заметили гигантский аэростат. В Пентагоне заявили, что это мог быть разведывательный аппарат, принадлежащий Китаю. Через несколько дней американские военные сбили объект. МИД КНР в связи с этим заявил протест Вашингтону.

Добавим, что на днях состоялся двухдневный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, в ходе которого он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными чиновниками страны, передает CNN.

Во время встречи с Блинкеном Си выразил надежду, что в американо-китайские отношения будет внесен позитивный вклад.

"Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин госсекретарь, вы внесете еще больший позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США", – приводятся слова лидера лидер КНР на официальном сайте Госдепартамента США.

В свою очередь Блинкен заявил, что США и КНР ответственны за отношения между собой.

"Президент Байден попросил меня отправиться в Пекин, потому что он считает, что Соединенные Штаты и Китай обязаны и несут ответственность за управление нашими отношениями. Соединенные Штаты привержены этому. Это в интересах США, в интересах Китая и в интересах всего мира", – отметил госсекретарь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025744-kitay-otreagiroval-na-slova-baydena-nazvavshego-si-tszinpina-diktatorom/