Турецкие СМИ сообщили о покушении на президента Палестины. Власти это отрицают (видео)

Турецкие СМИ сообщили об обстреле кортежа президента Палестины Махмуда Аббаса, один человек, по неподтвержденным данным, ранен. Источники в администрации президента отрицают информацию о нападении.

Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, на распространенных в Сети кадрах запечатлено нападение на кортеж главы Палестины Махмуда Аббаса. Один из охранников президента ранен.

Ответственность за нападение, по данным издания, взяла группировка под названием "Дети Абу Джанделя".

Информацию о вооруженном нападении на президентский кортеж опубликовало и издание Hurriyet.

По его данным, за сутки до этого группировка "Дети Абу Джанделя" выдвинула Аббасу письменный ультиматум - объявить о начале военных действий против Израиля в защиту сектора Газа.

Кроме того, в письменном заявлении, опубликованном в соцсетях, Аббаса призвали опровергнуть заявление, сделанное в ходе встречи Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В ходе встречи Аббас заявил, что необходимо разрешить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и объявить немедленное прекращение огня, а Блинкен заявил, что США полны решимости доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Несмотря на это, сообщалось, что Блинкен в ходе встречи "не призывал к прекращению огня", - говорится в материале.

Между тем, по данным российских СМИ, в самой Палестине не подтверждают информацию о нападении на Махмуда Аббаса.

Источник в администрации президента сообщил российскому РИА Новости, что президент Палестины здоров и находится в своем офисе в Рамаллахе.

"Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было. Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле", - заявил собеседник агентства.

По его словам, на распространяемом в Сети видео - стычка, которая произошла в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и одним из разыскиваемых преступников.

РБК уточняет, что Аббас с 2004 года возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) - партию, которая конкурирует с исламистским движением ХАМАС.

Арабские территории в Палестине разделены на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла - ФАТХ.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

6 ноября сообщалось, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.