США, ЕС, Британия и Китай подписали декларацию о "катастрофической опасности" ИИ

Великобритания, США, ЕС и Китай подписали совместную декларацию о "катастрофической" опасности искусственного интеллекта для человечества, передает The Guardian.

Как сообщает издание, 28 правительств подписали декларацию в первый день саммита по вопросам безопасности ИИ, организованного правительством Великобритании в Блетчли. Страны договорились вместе работать над исследованиями в области безопасности ИИ.

"Существует потенциал для серьезного, даже катастрофического ущерба, как умышленного, так и непреднамеренного, вытекающего из наиболее значительных возможностей этих моделей ИИ. Учитывая быстрые и неопределенные темпы изменений ИИ, а также в контексте ускорения инвестиций в технологии, мы утверждаем, что углубление нашего понимания этих потенциальных рисков и действий, направленных на их устранение, особенно актуально", – говорится в документе.

Премьер-министр Британии Риши Сунак приветствовал декларацию, назвав ее знаковым достижением.

"Для будущего наших детей и внуков не будет ничего более преобразующего, чем такие технологические достижения, как ИИ. Мы обязаны обеспечить безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта, заблаговременно выявляя возникающие при этом риски", – сказал он.

Издание пишет, что Южная Корея согласилась провести второй саммит через полгода, а Франция – через год.

Напомним, в сентябре состоялся "Форум по безопасности ИИ", в котором приняли участие известные и успешные бизнесмены как Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Сундар Пичаи, Сэм Альтман (OpenAI), а также ведущие разработчики Кремниевой долины, руководители профсоюзов, активисты защиты гражданских прав и представители правительства. Данное мероприятие стало очередной попыткой взять под контроль бурное развитие ИИ-технологий, от которых все больше зависит повседневная жизнь и работа.

Bloomberg писал, что Европейский Союз рассматривает возможность введения трехуровневого подхода к регулированию моделей и систем генеративного ИИ. Это является частью общего плана по внедрению регулирования быстро развивающихся технологий.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Digital Bridge, высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта.

При этом в выступлении глава нашего государства заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев, а также отметил необходимость принятия законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.