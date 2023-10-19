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Усилить контроль над искусственным интеллектом собираются в Европе

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Новые правила по контролю над технологиями искусственного интеллекта могут быть введены на территории Европейского союза, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность введения трехуровневого подхода к регулированию моделей и систем генеративного ИИ. Это является частью общего плана по внедрению регулирования быстро развивающихся технологий.

Согласно документу, эти три уровня установят правила для различных базовых моделей — систем искусственного интеллекта, которые можно адаптировать к ряду задач — и будут требовать дополнительного внешнего тестирования для наиболее мощных технологий. То есть, "слишком умные" модели будут проходить дополнительное тестирование до выпуска на рынок.

Правительство ЕС готово первым ввести обязательные правила в отношении искусственного интеллекта, и подать пример властям других стран. Согласно предложенному закону, известному как Закон об искусственном интеллекте, системы, прогнозирующие преступность или сортирующие заявления о приеме на работу, должны будут, помимо других требований, проходить оценку рисков.

Участники переговоров планируют обсудить законопроект на следующей встрече, 25 октября.

С момента выпуска чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI в прошлом году популярность инструментов генеративного искусственного интеллекта резко возросла. Это заставило большую часть технологических компаний активно взяться за разработку собственных приложений и сервисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2041503-usilit-kontrol-nad-iskusstvennym-intellektom-sobirayutsya-v-evrope/

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