Усилить контроль над искусственным интеллектом собираются в Европе

Новые правила по контролю над технологиями искусственного интеллекта могут быть введены на территории Европейского союза, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщают источники Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность введения трехуровневого подхода к регулированию моделей и систем генеративного ИИ. Это является частью общего плана по внедрению регулирования быстро развивающихся технологий.

Согласно документу, эти три уровня установят правила для различных базовых моделей — систем искусственного интеллекта, которые можно адаптировать к ряду задач — и будут требовать дополнительного внешнего тестирования для наиболее мощных технологий. То есть, "слишком умные" модели будут проходить дополнительное тестирование до выпуска на рынок.

Правительство ЕС готово первым ввести обязательные правила в отношении искусственного интеллекта, и подать пример властям других стран. Согласно предложенному закону, известному как Закон об искусственном интеллекте, системы, прогнозирующие преступность или сортирующие заявления о приеме на работу, должны будут, помимо других требований, проходить оценку рисков.

Участники переговоров планируют обсудить законопроект на следующей встрече, 25 октября.

С момента выпуска чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI в прошлом году популярность инструментов генеративного искусственного интеллекта резко возросла. Это заставило большую часть технологических компаний активно взяться за разработку собственных приложений и сервисов.